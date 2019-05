Die Upside Group hat im sächsischen Bennewitz ein 25 MWh großes Batteriespeicher-Projekt in Betrieb genommen. Die Wechselrichter stammen von SMA. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, handelt es sich um einen Speicher mit Blei-Carbon-Batterien und einer Leistung von 16 Megawatt. Dieser gleiche Netzschwankungen aus und ermöglicht so eine höhere und bessere Integration von erneuerbaren Energien in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...