Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), Anbieter der Branchenplattform, auf die sich Schadens- und Unfallversicherer verlassen, hat heute dieVersion 2019.1 der Guidewire InsurancePlatform bekannt gegeben. Diese neueste Version unterstützt die Anforderungen der Versicherer zur Optimierung des Betriebs, zur vermehrten Digitalisierung, zur Nutzung von Daten auf neue Weise und für schnelle Innovationen. Diesen Geschäftsfaktoren liegt ein allgemeines Thema zugrunde, um die IT-Umgebungen der Versicherer zu vereinfachen und zu entlasten.

"Die Versicherer streben heute nach einer kontinuierlicheren Bereitstellung technologiegestützter Fähigkeiten für ihre internen und externen Stakeholder. Eine erhöhte Release-Kadenz von verkauften Kernsystemen wie Guidewire InsurancePlatform wird den Versicherern helfen, die steigenden Anforderungen an Produkteinführungszeiten zu erfüllen und die Upgrade-Erfahrung zu verbessern", sagte Martina Conlon, Executive Vice President für Forschung und Beratung sowie Leiterin des Bereichs Schadens-/Unfallversicherungen bei Novarica.

Guidewire InsurancePlatform wurde entwickelt, um das Sachversicherungsgeschäft zu stärken und die folgenden wichtigen Anforderungen der Versicherer zu erfüllen:

Daten auf neue Weise nutzen: InsurancePlatform hilft Versicherern, intelligente Entscheidungen über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg zu treffen, indem sie wissenschaftliche Techniken nutzen und umsetzbare Erkenntnisse liefern, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden:

Neue Innovationen in Guidewire Predictive Analytics erleichtern den Import und die Operationalisierung von Modellen, die mit Software von Drittanbietern erstellt wurden, verhindern eine Überanpassung bestimmter Variablen, ermöglichen eine schrittweise Übernahme der Modellempfehlung und überwachen die Gesamtauswirkungen auf Ansprüche, Preise und Einreichungen.

Verbesserung des digitalen Engagements: Um den steigenden digitalen Erwartungen gerecht zu werden, unterstützt InsurancePlatform 2019.1 Versicherer bei der Steigerung des digitalen Engagements, indem sie jede Interaktion digitalisieren und ein zufriedenstellendes und verbraucherfreundliches Erlebnis auf allen Kanälen bieten.

Bietet Kunden, Agenten, Brokern und Kundendienstmitarbeitern ein optimiertes Angebotserlebnis durch eine verbesserte Navigation im Angebotsfluss, die es den Benutzern ermöglicht, in Angebotsabläufen hin und her zu wechseln, während die Integrität der übermittelten Daten erhalten bleibt, wodurch die Geschwindigkeit und Effizienz des Angebotsprozesses verbessert wird.

Innovative Fehlerbehandlung in Guidewire ProducerEngage und Guidewire ServiceRepEngage benachrichtigt Agenten, Makler und Kundendienstmitarbeiter über auftretende Dateneingabefehler und Qualifizierungsprobleme, sodass sie Probleme sofort beheben können, um Zeit zu sparen und die Arbeit an nicht bindenden Angeboten zu vermeiden. Die Warnungen lassen sich in drei Kategorien einteilen: Fehlermeldungen, Warnungen und Genehmigungswarnungen.

Schnell innovativ sein: Um die Versicherer in die Lage zu versetzen, auf den sich ändernden Wettbewerb und neue Marktteilnehmer zu reagieren, ermöglicht InsurancePlatform Innovationen und reduziert gleichzeitig die Komplexität der Integrationen mit vielversprechenden Versicherungstechnologien und etablierten Akteuren.

Versicherer können aus 100 von Guidewire validierten Lösungsintegrationen von Drittanbietern wählen, die derzeit im Guidewire Marketplace zum Download zur Verfügung stehen.

Lösungspartner von Guidewire PartnerConnect, die seit der Veröffentlichung im Oktober 2018 hinzugefügt wurden, sind unter anderem: ACI Worldwide, Advanced Remarketing Services, Franco Signor, Mirror Technologies, Omadi, Ontellus, TruePic und Zipwhip.

In den letzten vier Monaten haben sich sieben Lösungspartner angemeldet, um die neue Entwicklerumgebung Guidewire DevConnect zu nutzen und sofort betriebsbereite Ready-for-Guidewire-Erweiterungen für ClaimCenter zu erstellen: Advanced Remarketing Services, Livegenic, Mirror Technologies, Omadi, Ontellus, TruePic und WeGoLook.

Vereinfachung der IT-Komplexität: InsurancePlatform reduziert die IT-Komplexität und minimiert die Betriebslast durch wichtige Infrastrukturverbesserungen in InsuranceSuite.

Das Policy Migration Tool reduziert die Kosten und Risiken, die mit der Migration von alten Policen ins Guidewire PolicyCenter verbunden sind, indem es ein unterstütztes Tool bietet, das den Prozess vereinfacht.

Das InsuranceSuite Behavior Testing Framework fördert eine bessere Zusammenarbeit zwischen Geschäft und IT, indem es Business-Analysten in die Lage versetzt, InsuranceSuite-Testszenarien in Alltagssprache zu erstellen.

"Neue InsurancePlatform-Versionen konzentrieren sich weiterhin auf die Vereinfachung von Technologien zur Unterstützung von Versicherern, während sie gleichzeitig das digitale Engagement über den gesamten Kundenlebenszyklus verbessern und es den Versicherern ermöglichen, ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen", sagte Ayan Sarkar, Direktor von InsurancePlatform bei Guidewire. "2019.1 präsentiert spannende neue Produkte, Funktionen und Tools zur Unterstützung dieser Ziele."

Guidewire InsuranceSuite wird im Magischen Quadranten von Gartner für Schadens- und Unfallversicherungskernplattformen in Nordamerika im zweiten Jahr in Folge als führendes Produkt genannt.1 Guidewire Software wird zudem im Magischen Quadranten von Gartner für Nichtlebensversicherungs-Plattformen in Europa als führendes Unternehmen genannt.2

Beachten Sie, dass nicht alle Produkte in allen Regionen verfügbar sind. Guidewire-Kunden können von ihrem Kundenbetreuer mehr Informationen erhalten.

1 Gartner, Magic Quadrant for P&C Core Platforms, North America, Jeff Haner, 9. Oktober 2018

2 Gartner, Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe, Sham Gill, 26. November 2018

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Guidewire Software

Guidewire liefert die Branchenplattform, auf die Schadens- und Unfallversicherer vertrauen, um sich in einer Zeit des beschleunigten Wandels anzupassen und erfolgreich zu sein. Wir stellen Software, Services und das Partner-Ökosystem bereit, damit unsere Kunden ihr Geschäft führen, differenzieren und ausbauen können. Wir haben das Privileg, mehr als 350 Unternehmen in 32 Ländern zu betreuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC

HINWEIS: Alle in dieser Ankündigung erwähnten Produkte sind Guidewire-Produkte. Weitere Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

