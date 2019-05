Für die Hauptversammlung der Deutschen Bank raten Stimmrechtsberater Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu entlasten. Die Entlastung gilt als Maßstab für das Vertrauen der Aktionäre, rechtliche Konsequenzen gibt es nicht.

Die Hauptversammlung der Deutschen Bank in zwei Wochen droht nach dem Scheitern der wochenlangen Fusionsverhandlungen mit der Commerzbank zum Scherbengericht zu werden. Nach dem einflussreichen Stimmrechtsberater Glass Lewis riet am Mittwoch auch der mächtige Institutional Investor Service (ISS) den Anlegern des größten deutschen Geldhauses dazu, Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern. Die Gremien müssten sich für viele Jahre mit erheblichen Belastungen für Finanzen und Reputation verantworten, begründete ISS die Empfehlung in einem Bericht an die Investoren.

Die Deutsche Bank erklärte, dieser spiegele "nicht die aktuelle Situation unserer Bank (...) wider". Beim Treffen der Aktionäre am 23. Mai in Frankfurt droht dem Management nun aber dennoch eine peinliche Schlappe. ...

