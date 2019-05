Symrise geht strategische Partnerschaft ein und schafft einzigartige Plattform zur Entwicklung von Getränkeinnovationen DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Symrise geht strategische Partnerschaft ein und schafft einzigartige Plattform zur Entwicklung von Getränkeinnovationen 08.05.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Fertige Getränkekonzepte für den nordamerikanischen Markt * Neuer 9.000 m² großer Innovations-Campus im Bundesstaat Georgia * Integrierter Zugang zu Symrise-Standorten * Fokussierte Innovation mit hohem Maß an Agilität und Flexibilität Symrise geht eine strategische Partnerschaft ein und beteiligt sich an der neu gegründeten Gesellschaft Califormulations, LLC. Die innovative Plattform soll marktfertige Getränkekonzepte für Konsumgüterhersteller und ihre Marken bieten. Califormulations, LLC kombiniert die Expertise von Symrise mit seinen Innovationszentren für Getränkeanwendungen in Laguna Beach (CA) und Teterboro (NJ) mit dem Angebot von The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TGOD). Paul Graham, Leiter Symrise Flavor in Nordamerika, erläutert: "Große Konsumgüterhersteller setzen heute auf agile Innovationskraft, um das Wachstum ihrer Kernmarken zu fördern. Alternative und kreative Partnerschaften und Kooperationen werden künftig den traditionellen und zeitaufwändigen Innovationsprozess ablösen und die Art und Weise wie wir neue Produktlösungen kreieren nachhaltig verändern." Califormulations, LLC hat diesen Ansatz vollumfänglich verinnerlicht. Das Unternehmen wird von einem branchenerfahrenen Führungsteam geleitet und setzt auf ein Geschäftsmodell aus gezielter Innovation, Agilität und Flexibilität bei Markteinführungen, ergänzt um das Know-how seiner Investoren. Die neue Plattform kombiniert Fachwissen und Innovationsfähigkeit im Bereich Getränkeanwendungen mit der Fähigkeit Innovationen schnell und skalierbar auf den Markt zu bringen. Kunden erhalten Zugang zur kompletten Infrastruktur an drei Standorten: Der neu gegründete Califormulations-Campus in Columbus, Georgia, umfasst eine Mehrzweck-Produktionsfläche von 9.000 m² für Getränkeentwicklung, Abfüllung im Pilotmaßstab sowie regalfertiges und skalierbares Verpacken. Der regionale Hauptsitz von Symrise in Teterboro, New Jersey, bietet globale Expertise in Geschmackslösungen, unter anderem für Anwendungen für zuckerreduzierte Produkte. Am auf Getränkeinnovationen spezialisierten Symrise-Standort in Laguna Beach, Kalifornien, werden zudem kreative Produktkonzepte entwickelt. Califormulations, LLC wird das an diesen drei Standorten vorhandene Know-how nutzen, um bei der Zusammenarbeit mit Symrise Innovationen gezielt zu fördern. Der gemeinsame Innovationsansatz besteht hierbei aus vier integrierten Teilbereichen: Verbraucherstudien & Produktdesign, Prototypen & Konsumententests, Entwicklung & Produktion sowie Produkteinführung. Symrise entwickelt seit Jahren erfolgreich innovative Getränkekonzepte. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erkenntnisse über Konsumentenverhalten und eine starke Präsenz bei Kunden aus der Getränke- und Konsumgüterindustrie mit globalen Marken. TGOD wiederum ergänzt mit seiner Expertise in der Produktion von bio-zertifizierten Premium-Cannabinoiden das Produktangebot um einen neuen Bereich. Durch nachhaltige Anbaupraktiken bietet TGOD bio-zertifiziertes Cannabidiol (CBD) und weitere Bio-Cannabinoide an, die im Rahmen lokaler Gesetze und Vorschriften zulässig sind. "Die komplementären Fähigkeiten von Califormulations, LLC werden Innovationen fördern und das Wachstum neuer, erfolgreicher Marken beschleunigen", ergänzt Paul Graham. Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionellen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfüm-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von etwa 3,2 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist an mehr als 100 Standorten in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. 