London (ots/PRNewswire) - Curadev meldete heute die Lizenzierung seines neuartigen führenden Kleinmolekül-STING-Agonisten (Stimulator of Interferon Genes) (von Curadev als CRD5500 bezeichnet) sowie verwandter Patente für Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda). Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.



"Unsere Bemühungen zur Erforschung neuer Wirkstoffe haben fundamentale Wirt-Immunmechanismen anvisiert, um Anti-Tumor-Immunität zu stimulieren", so Curadev-Mitgründer und Chief Scientific Officer Dr. Arjun Surya. "Aufgrund seines Engagements hinsichtlich des Verfolgens innovativer immunonkologischer Ziele erweist Takeda sich als idealer Partner für die Fortführung der Entwicklung eines STING-Agonisten, bei dem es sich um ein potenzielles First-in-Class-Kleinmolekül handelt."



Ein Plakat, das auf der 2019 Jahrestagung der American Association for Cancer Research (LB-061: "CRD5500: a versatile small molecule STING agonist amenable to bioconjugation as an ADC") präsentiert wurde, informierte darüber, dass der Curadev STING-Agonist sämtliche wichtigen bekannten humanen STING-Varianten effektiv aktiviert, das Immunsystem dazu anregt, entfernt liegende Tumore schrumpfen zu lassen und gut mit anti-PD-L1/anti-CTLA4/IDO-TDOi kombinierbar ist, wenn er intratumoral oder systemisch verabreicht wird. Darüber hinaus zeigte das Plakat, dass das Molekül eine lange Tumorverweilzeit und gute wirkstoffartige Eigenschaften (druglikeness) aufweist, auf vielfache Weise dosiert werden kann und erfolgreich mit Trastuzumab konjugiert werden konnte.



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Curadev, um die Entwicklung dieses innovativen STING-Agonisten fortsetzen zu können", so Chris Arendt, Leiter der Abteilung für onkologische Arzneimittelforschung von Takeda. "Dieses Projekt stellt Takedas Engagement in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Weltklasse-Partnern wie Curadev unter Beweis. Gemeinsam sollen neuartige immunonkologische Ziele verfolgt werden, die eines Tages möglicherweise von transformierendem Nutzen für Patienten sein werden."



Informationen zu Curadev



Curadev ist ein Medikamentenentwicklungsunternehmen, das ein IP-Portfolio aus internen Arzneimittelforschungsprogrammen erstellen konnte. Seit der Inbetriebnahme seiner Laboratorien in 2011 blickt Curadev auf eine überzeugende Erfolgsbilanz in Bezug auf IP-Auslizenzierung und Kollaborationen mit Industriepartnern (Endo, Medivation, Roche und nun auch Takeda) sowie etablierte Forschungskooperationen mit renommierten Forschungsinstituten wie das UTSW Medical Centre, Dallas, und INSERM, Paris.



Für eine Partnerschaft mit Curadev kontaktieren Sie bitte: Manish Tandon Mitgründer und CFO Curadev Pharma +91-120-4081818 manish@curadev.in www.curadev.in



