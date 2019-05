Frank Walter berät vermögende Kunden und erklärt, warum er die Gefahren von Währungsreformen und Euro-Zerfall ernst nimmt und die Depots der Anleger darauf vorbereitet.

WirtschaftsWoche: Herr Walter, sind Sie ein Mensch, der besonders schwarzsieht, oder warum bieten Sie eine Vermögensverwaltung an, die mit den Urängsten der älteren Generation spielt: Währungsreform und Euro-Schuldenkrise?Frank Walter: Seit der Finanzkrise 2008 beschäftigen mich als Vermögensverwalter auch Sonderrisiken, die nicht mit den üblichen Instrumenten der Risikobeurteilung bewertbar sind. Das sind Totalausfälle wie es sie etwa bei Garantiezertifikaten von Lehman Brothers gab, als die Bank pleiteging. Es geht um Anlagebetrug, der sich ja im Fall des US-Betrügers Madoff auch auf staatlich überwachte Publikumsfonds auswirkte. Aber zu den Risiken, die ich im Blick habe, gehört auch ein wirtschaftshistorisch gar nicht so ungewöhnliches Ereignis wie eine Währungsreform. Es hat also weniger mit "Schwarzseherei" zu tun, als damit, diese Ereignisse schlicht in die Risikobeurteilung einer Vermögensverteilung einzubeziehen. Wenngleich sich aktuell die Zeichen für die Wiederholung so eines Ereignisses mehren: Für meine Kinder ist es quasi gleichgültig, ob es "knallt", da sie noch im Vermögensaufbau sind.

Bei mir wiederum ist das anders: ich kann es mir altersbedingt für das bereits gebildete Vermögen schlicht nicht leisten, die Gewichtung zwischen Geldwerten - also Bargeld, Festgeld, Anleihen, Bausparvertrag, Lebens- oder Rentenversicherung- und Sachwerten wie Immobilie, Edelmetall, Aktien nicht permanent im Auge zu behalten.

Es gibt viele Vermögensverwalter mit großer Lust an Untergangsszenarien. Manche von ihnen predigen den Untergang schon seit der Finanzkrise und deren Anleger haben in guten Aktienjahren kaum etwas verdient, weil sie in Goldinvestments festhingen.Ich kann mich mit den Begriffen "Untergangsszenario" oder "Crashprophet" nur sehr schwer identifizieren. Meine Welt ist die der Zahlen, der Statistik und der Analyse. Die statistische Eintrittswahrscheinlichkeit für eine Währungsreform ist zwar homöopathisch. Aber wenn es passiert, sind die Auswirkungen fatal.

Egal welche der historischen Reformen man analysiert: sie sind alle höchst selten, aber dennoch passiert. Wer heute die Augen vor der hohen Staatsverschuldung verschließt, geht mit seinem gesamten Vermögen eine Wette darauf ein, dass - entgegen aller historischer Erfahrung - das auf ewig so weiter gehen kann. Kein Problem werden sie sagen, denn schon Japan zeigt, dass dank nun 20 Jahren Null- und Negativ-Zins und trotz mehr als 240 Prozent Staatsverschuldung gemessen am Brutto-Inlandsprodukt der Kollaps dort vermieden werden ...

