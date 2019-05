Langwierig, ineffizient und anfällig für Korruption: Die internationale Entwicklungszusammenarbeit hat einen schlechten Ruf. Die KfW will Projektgelder effektiver verteilen - mit Hilfe der Blockchain-Technik.

In der Entwicklungszusammenarbeit besteht das Risiko, dass öffentliche Mittel fehlgeleitet werden und somit nicht dem Gemeinwohl dienen. Parallele Strukturen außerhalb des Staatsapparates sollen Hilfsgelder vorbei an den Staatshaushalten direkt zu den beauftragten Firmen leiten. Doch diese Kontrollsysteme lassen die Entwicklungszusammenarbeit vor allem ineffizient und intransparent werden und sind immer noch nicht ausreichend.

Ein interner Qualitätskontrollbericht im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums hat Ende 2018 aufgezeigt, dass es beispielsweise bei der Deutschen Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ) noch zu wenig Kontrollmechanismen gibt. Die GIZ setzt im Auftrag der Bundesregierung konkrete Entwicklungshilfeprojekte in den Ländern um. Wie die "taz" berichtete, kritisierten Prüfer aber "mangelnde Systeme beziehungsweise Prozesse zur Überprüfung der Mittelverwendung". Trotz erheblicher Kosten würden einige Ausgaben selten überprüft. Kritisiert wurde etwa, dass teils nicht klar sei, ob Partner in den Einsatzländern zugesagte Beiträge tatsächlich in der vereinbarten Höhe auszahlten.

Nun möchte die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Mittelverwendung und Zahlungen zugesagter Beiträge besser überprüfen - und geht mit der Blockchain-Technologie neue Wege. Die KfW übernimmt als öffentlich-rechtliche Förderbank im Auftrag des Bundes die Finanzierung und Verwaltung von Entwicklungshilfegeldern. Sie ist somit der wichtigste deutsche Kooperationspartner der GIZ und berät gemeinsam mit ihr das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Um Entwicklungshilfe effektiver zu machen, hat die KfW gemeinsamen mit externen Beratern die Software TruBudget (Trusted Budget Expenditure Regime - Zuverlässige Steuerung der Ausgaben) entwickelt - basierend auf der Blockchain-Technik. Das Ziel: Mit Hilfe der Plattform möchte die KfW erreichen, dass Partnerländer mehr Verantwortung übernehmen können, aber auch ihre Ausgaben transparent offenlegen. Projektgelder sollen korrekt verteilt und ihre Verwendungen für die Beteiligten nachvollziehbar werden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass keine Entwicklungsgelder verlorengehen oder bei den falschen Empfängern landen.

Transparent und fälschungssicher

Die Blockchain bietet dazu die Möglichkeit, fälschungssichere Datenbanken zu erstellen. Es gibt keine "zentrale" Datenbank, sondern die Informationen sind auf vielen verschiedenen Servern gespeichert. Damit braucht es keinen spezifischen Akteur, der für die Bestätigung und Verifizierung einer Transaktion zuständig ist. Durch jede Veränderung in der Datenbank wird ein neuer alphanumerischer Code generiert, welcher auf dem Code des letzten Eintrags aufbaut. Dieser Aufbau ergibt dann die "Blockchain", welche alle Transaktionen in einer Kette ...

