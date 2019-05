Russland erhebt Vorwürfe gegenüber den USA. Sie hätten den Iran dazu provoziert, Konsequenzen zu ziehen und aus dem Nukleardeal auszutreten.

Russland gibt den USA die Schuld an der Zuspitzung des Konflikts rund um das iranische Nuklearprogramm. Der Iran sei durch von den USA erzeugten Druck dazu provoziert worden, einige seiner Zusagen aus dem 2015 geschlossenen Atom-Abkommen zurückzunehmen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Präsident Wladimir Putin habe wiederholt über die Folgen nicht durchdachter Schritte mit Blick auf den Iran gesprochen. "Und damit meine ich die von Washington getroffene Entscheidung", ...

