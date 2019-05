Kraft Heinz ist unter anderem mit den beliebten Heinz Ketchup der 5. größte Nahrungsmittelkonzern der Welt, der zuletzt aber mit hausgemachten (Bilanz-) und Marktproblemen zu kämpfen hatte, weswegen die Aktie deutlich herunter kam. Neben Accoutingunregelmäßigkeiten leidet der Konzern auch von stärkerer Verhandlungsmacht der Supermärkte und Konsumenten die sich lieber gesünder und alternativer ernähren. Dies gibt Investoren nun die Möglichkeit deutlich günstiger als Warren Buffet oder 3G Capital, den berühmtesten Investoren in Konsumgüter zu investieren. In dem Video von Philipp Haas wird untersucht ob die Kraft Heinz Aktie nach der Stabilisierung für ein defensives Dividendendepot interessant sein könnte und was die Dieser Artikel Kraft Heinz Aktie: Die Chance deutlich günstiger als Warren Buffet zu kaufen? Eine Videoanalyse erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...