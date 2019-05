Lösung, die im Rahmen der ersten Phase des Projekts Inthanon entwickelt wurde, um dezentrale Interbankzahlungen durch die Nutzung von Großhandels-Zentralbank-Digitalwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) zu ermöglichen

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit R3, der Firma für Unternehmens-Blockchain-Software, einen blockchainbasierten Lösungsprototypen entwickelt hat, um die Nutzung digitaler Währung für zwischenbankliche Abrechnungen für ein Konsortium bestehend aus der Bank of Thailand und acht Geschäftsbanken in Thailand zu ermöglichen. Die im Rahmen der ersten Phase des Projekts Inthanon entwickelte Lösung ermöglicht die dezentrale Echtzeit-Bruttoabrechnung (real-time gross settlement, RTGS) zwischen Banken unter Verwendung der Großhandels-Zentralbank-Digitalwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC), um zu beweisen, dass die Technologie wichtige Funktionalitäten des Zahlungsverkehrs erfüllen und die Effizienz steigern kann.

Projekt Inthanon ist eine Initiative der Bank of Thailand, die in Zusammenarbeit mit acht teilnehmenden Banken in einem Kooperationsprojekt durchgeführt wird, das mit Hilfe der Blockchain-Technologie einen Proof-of-Concept-Prototypen erstellt, der Inlandsüberweisungen innerhalb des Interbankingsystems des Landes durch die Ausgabe von CBDC-Token ermöglicht. Das Projekt zielt darauf ab, die technologische Bereitschaft des thailändischen Finanzsektors für die Einführung neuer Technologien und die Digitalisierung zu stärken. Die erste Phase des im August 2018 gestarteten Projekts konzentrierte sich auf den Aufbau der grundlegenden Zahlungsinfrastruktur, während in den folgenden Phasen die Anwendung der Blockchain-Technologie für andere Funktionalitäten untersucht wird.

Im Rahmen der Phase I des Projekts Inthanon haben Wipro und R3 gemeinsam für das Konsortium einen Prototyp einer Blockchain-Lösung auf Corda, der Open-Source-Blockchain-Plattform von R3, entwickelt. Die Lösung automatisiert die Liquiditätsversorgung der Banken zur Lösung von Zahlungssperren durch Liquiditätssicherungsmechanismen (Liquidity Saving Mechanisms, LSM). Der Prototyp hat erfolgreich bewiesen, dass DLT die Zahlungseffizienz deutlich steigern kann, indem es rund um die Uhr zwischenbankliche Abrechnungen ermöglicht.

David E. Rutter, CEO von R3, sagte: "Die Blockchain-Entwicklung befindet sich in einer wirklich spannenden Phase, da immer mehr Finanzinstitute ihr Potenzial erkennen, nationale digitale Währungen oder CBDCs zu ermöglichen. Corda von R3 wurde zur Unterstützung von CBDCs konzipiert, was es zu einer perfekten Ergänzung für das Projekt Inthanon machte. Sowohl die Expertise von Wipro in der Blockchain-Technologie und das Verständnis des Finanzsektors als auch exzellente Beratungs- und Implementierungsleistungen haben bei der gemeinsamen Entwicklung des Lösungsprototyps eine wichtige Rolle gespielt."

Krishnakumar N Menon, Vice President und Blockchain-Themenleiter, Wipro Limited, sagte: "Wir freuen uns, am Projekt Inthanon mit R3 zusammengearbeitet zu haben und Teil einer nationalen Finanztechnologie-Initiative zu sein. Der Prototyp der DLT-basierten Lösung hat die Vorteile der Einführung der Blockchain-Technologie für eine effizientere Abwicklung von Interbank-Zahlungen bewiesen. Der Bau eines Blockchain-Prototyps für die Ausgabe digitaler Währungen steht im Einklang mit unserer Vision, die Transformation der Branche durch reale Anwendungen der Blockchain voranzutreiben."

Wipro ist ein anerkannter Marktführer bei der Implementierung der Blockchain-Technologie für seine Kunden und bietet strategische Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen in Kombination mit einem umfangreichen Portfolio an Branchenlösungen, die in seinen Kompetenzzentren (Centres of Excellence) entwickelt wurden. Wipro setzt sich für die Schaffung starker Blockchain-Communities ein und entwickelt gleichzeitig Talente für den Aufbau umfangreicher Technologieexpertise über mehrere führende Blockchain-Plattformen wie Corda, Ethereum, Fabric, Indy, Multichain, Quorum und Sawtooth. Wipro ist Teil einer Reihe von DLT-Konsortien und -Allianzen, darunter R3, das Hyperledger-Project, die Ethereum Enterprise Alliance, die Energy Web Foundation und die Blockchain in Transport Alliance. Um mehr zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Bitte klicken Sie hier, um die vollständigen Ergebnisse der Phase I des Berichts über das Projekt Inthanon zu sehen.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und gutem Corporate Citizenship. Das Unternehmen beschäftigt über 170.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Über R3

R3 ist eine Firma für Unternehmens-Blockchain-Software, die mit einem umfassenden Netzwerk von mehr als 300 Mitgliedern und Partnern aus verschiedenen Branchen des privaten und öffentlichen Sektors zusammenarbeitet, um auf Corda, seiner Open-Source-Blockchain-Plattform, und Corda Enterprise, einer kommerziellen Version von Corda für den Unternehmenseinsatz, zu entwickeln. Das globale Team von R3 mit über 180 Fachkräften in 13 Ländern wird von über 2.000 Technologie-, Finanz- und Rechtsexperten aus der globalen Mitgliederbasis unterstützt. Erfahren Sie mehr unter www.r3.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hoch qualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

