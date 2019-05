Serie Fehlerfälle: Eine 450 Kilowatt-Anlage auf dem Dach eines mittelständigen Betriebs im Westen Deutschlands soll Sommer 2017 an das Netz gehen. Tut sie auch, aber nur zu sieben Achteln.Als die Ingenieure des EPCs Avantag am 5. September 2017 den Leistungsschalter auf der Wechselstromseite umgelegt haben, bemerkten sie, dass einer der acht Wechselrichter nicht ansprang. Sie überprüften die DC-Anschlüsse und die Sicherungen, auch die Netzspannung lag wie notwendig an. Damit war klar, dass nicht die Anlage, sondern das Gerät selbst einen Fehler hatte. Das kann passieren und ist erst einmal nichts ...

