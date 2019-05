London (www.aktiencheck.de) - Die Unstetigkeit des japanischen Marktes im Jahr 2018 bedeutete für Investoren vor allem zweierlei, so die Experten von First State Investments. Einerseits habe sich die Möglichkeit ergeben, die relativ günstigen Bewertungen japanischer Firmen zur Investition in den Markt auszunutzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...