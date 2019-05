München (ots) -



Der ADAC besetzt zwei Top-Management-Positionen im Verein (ADAC e.V.) sowie in der Aktiengesellschaft (ADAC SE) mit renommierten Führungspersönlichkeiten aus der Reise- bzw. der Versicherungsindustrie.



Dr. Dieter Nirschl wird Geschäftsführer für Mitgliedschaft, Juristische Zentrale und Verbraucherschutz im ADAC e.V.



Im ADAC e.V. komplettiert der Tourismus- und Mobilitätsexperte Dr. Dieter Nirschl, 51, ab August 2019 als dritter Geschäftsführer neben Lars Soutschka und Oliver Weissenberger das hauptamtliche Führungsteam. Der gebürtige Landshuter und promovierte Jurist verantwortet im Verein künftig die Geschäftsführungsbereiche Mitgliedschaft, Juristische Zentrale und Verbraucherschutz.



Dr. Nirschl verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der Reise-, Transportund Luftfahrtindustrie. Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium war Dr. Nirschl zunächst bei der LTU GmbH in Düsseldorf beschäftigt, unter anderem als Leiter Arbeitsrecht und Direktor Personal. Im Jahr 2001 wechselte er zum TUIKonzern nach Hannover, wo er bis 2016 in verschiedenen Top-Führungspositionen tätig war, zuletzt als Chief Executive Officer (CEO) und Chief Human Resources Officer (CHRO) der TUIfly GmbH. Darüber hinaus war er Mitglied des Executive Boards von TUI Central Europe. In den vergangenen Jahren war Dr. Nirschl für das internationale Beratungsunternehmen Arthur D. Little tätig. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.



Jörg Helten komplettiert Vorstand der ADAC SE



Zum 1. Juli 2019 hat der Aufsichtsrat der ADAC SE Jörg Helten zum neuen Vorstand für Finanzen bestellt. Der Diplom-Kaufmann wechselt von der Allianz-Gruppe zur ADAC SE und wird dort neben Marion Ebentheuer und Mahbod Asgari im Vorstand tätig sein.



Jörg Helten bringt rund zwanzig Jahre Berufserfahrung aus Finanz- und Vertriebsfunktionen mit, davon mehr als zehn Jahre in Führungspositionen in Deutschland, China und der Schweiz. Unter anderem war er Mitglied der Geschäftsleitungen von deutschen Assistance- und Reiseversicherungsunternehmen der Allianz Gruppe und CFO der Allianz China Life. Zuletzt war er bei der Allianz Schweiz für unternehmensweite Transformationsprogramme verantwortlich und hat parallel dazu einen Executive MBA in Business Engineering an der Hochschule St. Gallen absolviert. Jörg Helten ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn.



Dr. August Markl, Präsident des ADAC e.V. und Vorsitzender des Aufsichtsrats der ADAC SE: "Mit Dr. Dieter Nirschl und Jörg Helten erweitern wir Geschäftsführung des Vereins und Vorstand der Aktiengesellschaft um zwei kompetente Führungspersönlichkeiten, die in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, wie sehr sie Veränderung und Wandel aktiv gestalten und erfolgreich umsetzen können. Auf unserem Weg der Weiterentwicklung vom Pannenhelfer zum Mobilitätshelfer und perspektivisch zum Helfer in allen Lebenslagen sind es diese Fähigkeiten und Erfahrungen, von denen der ADAC profitieren kann. Ich freue mich auf die neuen Management-Kollegen und wünsche ihnen einen guten Start und viel Erfolg bei Europas größtem Mobilitätsclub."



