Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Die Konkurrenz werde aggressiver, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie anlässlich des jüngsten Auftrags von SAIC Volkswagen in China für Lackierlösungen an die Schweizer ABB. Große, kapitalstarke Unternehmen drängten in den Markt. Dennoch sei Dürr immer noch mit Abstand die Nimmer eins in diesem Markt und dürfte im ersten Quartal bei Lackieranlagen ein starkes Auftragswachstum verzeichnet haben./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 11:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0122 2019-05-08/14:57

ISIN: DE0005565204