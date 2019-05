Mainz (ots) -



Zwischen Familie und Feuerwehr: An den Sonntagen, 12. und 19. Mai 2019, jeweils 20.15 Uhr, ist Christine Eixenberger wieder in der Titelrolle der ZDF-"Herzkino"-Reihe "Marie fängt Feuer" zu sehen. Im Ensemble spielen Stefan Murr, Wolfgang Fierek, Saskia Vester, Katharina Müller-Elmau, Sylta Fee Wegmann, Gabriel Raab, Julian Looman und andere. Ab Samstag, 11. Mai 2019, 10.00 Uhr, sind beide Filme in der ZDFmediathek abrufbar.



Die Freiwillige Feuerwehr Wildegg kann in "Stürmische Zeiten" den Brand in Altays (Vedat Erincin) Werkstatt nicht mehr löschen. Es besteht Verdacht auf Brandstiftung. Diesen nutzt der populistische Lokalpolitiker Sepp (Rainer Furch) für seine Zwecke. Privat ist Marie verwirrt: Philipps (Julian Looman) Anwesenheit in Wildegg tut zwar dem gemeinsamen Sohn Max (Moritz Regenauer) gut, doch genau das treibt einen Keil in Maries Beziehung mit Stefan (Stefan Murr).



Nach dem Einsatz auf einem Bauernhof bricht die kleine Emma Egermann (Emma Becht) in "Lügen und Geheimnisse" plötzlich mit unerklärlichen Vergiftungserscheinungen zusammen. Marie macht sich in Wildegg auf die Suche nach der Ursache. Die Beziehung mit Stefan wird auf eine harte Probe gestellt: Er muss ihr einen Fehltritt beichten.



In Kürze beginnen die Dreharbeiten für zwei weitere Filme der Reihe, ein Sendetermin steht noch nicht fest. "Marie fängt Feuer" ist eine ZDF-Auftragsproduktion von Wiedemann & Berg Television (Produzenten: Nanni Erben, Quirin Berg und Max Wiedemann). Die Redaktion im ZDF hat Sebastian Hünerfeld.



