BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die jüngste Ankündigung des Iran zur teilweisen Aussetzung des internationalen Atomabkommens bedauert und das Land aufgefordert, keine aggressiven Schritte zu unternehmen. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte bei einer Pressekonferenz in Berlin, "dass die Bundesregierung die Äußerungen der iranischen Regierung mit Bedauern zur Kenntnis genommen hat". Nun wolle die Bundesregierung gemeinsam mit den übrigen "E3"-Partnern Frankreich und Großbritannien diese Ankündigungen im Detail bewerten und über die weiteren Schritte beraten.

"Unser Interesse ist unverändert, das Nuklearabkommen zu erhalten und dass der Iran seine Verpflichtungen aus diesem Abkommen vollständig einhält", hob Seibert hervor. Deshalb werde man den nächsten Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEO genau betrachten.

"Unabhängig davon fordern wir als Bundesregierung den Iran auf, keine aggressiven Schritte zu unternehmen", betonte Seibert. "Geschäftsgrundlage ist die vollständige Einhaltung der Verpflichtungen. Eine teilweise Verletzung von Verpflichtungen ist nicht akzeptabel."

Die Bundesregierung messe "Iran an seinem Handeln und an den verifizierbaren Fakten", ergänzte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bei derselben Pressekonferenz. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) werde sich später am Tag auch persönlich zum Verhältnis zu Iran äußern, kündigte der Sprecher an.

May 08, 2019

