Zürich - Mit der Eröffnung der Niederlassung am Zürcher Paradeplatz setzt das international tätige Immobilienunternehmen Artisa seinen Expansionskurs fort. Artisa fokussiert auf die Wachstumsmärkte nachhaltiges Wohnen, Wohnanlagen für das dritte und vierte Lebensalter und Micro-Living. In den nächsten zwei Jahren stellt sie über 800 dieser raumsparenden und ausgestatteten Apartments fertig, die Hälfte davon in der Stadt Zürich

Das Immobilienunternehmen mit Niederlassungen in Zug, Lugano, Lausanne und nun Zürich entwirft, entwickelt und verwaltet Liegenschaften mit einem Marktwert von 700 Millionen Franken. In Zürich entwickelt Artisa bis 2020 vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...