Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde vor Quartalszahlen auf "Underperform" belassen. Jüngste Aussagen des Managements legten die Annahme nahe, dass das erste Quartal schwach verlaufen sein dürfte, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte der um Wechselkurseinflüsse bereinigte Umsatz um weniger als sechs Prozent gestiegen sein, würde das ein schwaches Quartal nahelegen - und umgekehrt./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 12:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0133 2019-05-08/15:36

ISIN: IE00BZ12WP82