Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE:WFT) ("das Unternehmen") gab heute bekannt, dass es die

Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2019 auf

Freitag, den 10. Mai 2019 verschoben hat. Aus diesem Grund wurde die

für Mittwoch, den 8. Mai 2019 um 8.30 Uhr ET (Ortszeit US-Ostküste)

geplante Telefonkonferenz abgesagt. Das Unternehmen beabsichtigt,

seinen Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das zum 31. März 2019

abgeschlossene Quartal am Freitag, den 10. Mai 2019 einzureichen.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca.

650 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund

26.000 Mitarbeiter.



Weitere Informationen finden Sie unter www.weatherford.com, oder

Originaltext: Weatherford International plc

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056305

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056305.rss2



Pressekontakt:

Christoph Bausch

713.836.4615

Executive Vice President und Chief Financial Officer

Karen David-Green

713.836.7430

Senior Vice President, Stakeholder Engagement und Chief Marketing

Officer

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internation

al_logo.jpg