Berlin (ots) - Religionsfreiheit stärker schützen



Die Christin Asia Bibi hat Pakistan verlassen und ist bei ihrer Familie in Kanada eingetroffen. Dazu erklärt der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:



"Asia Bibi ist endlich in Sicherheit und mit ihrer Familie in Kanada vereint. Die CDU/CSU-Fraktion, die sich während deren langjähriger Haftzeit intensiv für die verfolgte Christin eingesetzt hat, ist darüber sehr erfreut. Asia Bibi in Freiheit und Sicherheit zu wissen, ist eine große Erleichterung. Gleichzeitig ist diese Nachricht Mahnung an die Staatengemeinschaft, den Einsatz für verfolgte Christen und für alle wegen ihres Glaubens bedrängte religiöse Minderheiten zu verstärken.



Religionsfreiheit ist ein zentrales Menschenrecht und ihre weltweite Anerkennung ein Kernanliegen unserer werteorientierten Außenpolitik. Die Verfolgung von Menschen aufgrund ihres Glaubens verletzt dieses Recht zutiefst. Weltweit betrachtet ist Religionsfreiheit vielfach und vor allem für Christen nicht gewährleistet."



Hintergrund:



Die Katholikin Asia Bibi war in ihrer Heimat Pakistan wegen Gotteslästerung vor über acht Jahren zum Tode verurteilt worden. Nachdem im Oktober vergangenen Jahres das Oberste Gericht Pakistans das Urteil aufgehoben hatte, kam es zu Protesten radikaler Islamisten im Land. Ein Gericht in Islamabad ordnete nach der Ablehnung eines Berufungsantrages gegen den Freispruch Asia Bibis im Januar ihre sofortige Freilassung an.



