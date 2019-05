Mannheim (www.aktiencheck.de) - Anlässlich der bevorstehenden Europawahl legt das ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim ein Positionspapier mit Prioritäten für das neue Europäische Parlament vor, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...