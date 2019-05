Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Stimmung für die Aktie des Autobauers sei in den vergangenen Monaten sehr negativ gewesen, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaube aber, dass das erste Quartal in diesem Jahr den Tiefpunkt bei der Profitabilität bedeuten wird./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 12:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0141 2019-05-08/16:03

ISIN: DE0005190003