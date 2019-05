Lexington, MA (ots) - Der neue Dienst Mimecast Supervision verbessert die Vorbereitung auf Audits und erleichtert die Kostenüberwachung



Mimecast (NASDAQ: MIME), ein marktführende Anbieter für E-Mailsicherheit und Experte für Cyber-Resillence, gibt heute die Verfügbarkeit seiner neuen Lösung Mimecast Supervision bekannt. Sie hilft Finanzdienstleistern, die regulatorischen Anforderungen von Finanzaufsichtsbehörden wie der SEC, FINRA oder FCA zu erfüllen. Integriert mit dem Mimecast Cloud-Archiv, gibt Mimecast Supervision Unternehmen die Möglichkeit, Nachrichten intelligent auszuwählen, um diejenigen herauszufiltern, die tatsächlich überprüft werden müssen.



Regulierte Finanzdienstleister sind verpflichtet, Kontrollrichtlinien festzulegen, und können auch regelmäßigen aufsichtsrechtlichen Prüfungen unterzogen werden. Allerdings wenden die Institute zu viel Zeit und Geld für die Einhaltung von Compliance-Anforderungen auf. Wie eine kürzlich von Duff & Phelps durchgeführte Umfrage ergab, rechnen Führungskräfte in Finanzinstituten bereits damit, bis 2023 mehr als fünf Prozent des Umsatzes hierfür ausgeben zu müssen.



"Die meisten regulierten Finanzinstitute sind verpflichtet, Kontrollrichtlinien festzulegen", so Shane Harris, Senior Director of Product Management, Mimecast. "Mimecast hat es sich zur Aufgabe gemacht, erstklassige Compliance-Lösungen bereitzustellen. Mit Mimecast Supervision helfen wir unseren Kunden, Übersicht und Kontrolle über ihre Unternehmensdaten zu gewinnen und so die Aufsichtsvorgaben der FINRA, SEC, FCA und anderer Behörden einzuhalten und noch zu übertreffen."



Mimecast Cloud Archive und Mimecast Supervision sind jetzt im FINRA Compliance Vendor Directory aufgeführt. Zudem kann Mimecast Supervision mit der Lösung Mimecast Compliance Protect gekoppelt werden. Der Drittdienstleister Compliance Solutions Strategies hat Compliance Protect durch ein Regulatory Retention Compliance Assessment validiert und die Lösung für den Einsatz im Rahmen eines SEC 17a-4-konformen Programms zertifiziert.



Über Mimecast



Mimecast ist ein Cybersicherheitsanbieter, der Tausenden von Unternehmen weltweit hilft, ihren E-Mail-Verkehr sicherer zu machen, Vertrauen wiederherzustellen und die Cyber-Resilience zu stärken. www.mimecast.com



