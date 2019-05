Luzern - Der Sourcing-Markt erreicht in der Schweiz eine beachtliche Grösse: Allein bei Retailbanken wird das Volumen auf 2.2 Milliarden Franken geschätzt. Neun von zehn Banken lagern Services und Dienstleistungen aus und praktisch alle würden sich wieder für ein Outsourcing mit denselben Partnern entscheiden. So die Einschätzung von Forschern der Hochschule Luzern in der IFZ Sourcing Studie 2019.

Neun von zehn Schweizer Retailbanken lagern Services und Dienstleistungen aus. Das Marktvolumen beläuft sich dabei auf hochgerechnet rund 2.2 Milliarden Franken. Davon entfallen 1.75 Milliarden Franken (80 %) auf Dienstleistungen im IT-Bereich. Rund 350 Millionen Franken (16 %) werden für Verarbeitungsleistungen, insbesondere für Wertschriften und Zahlungsverkehr ausgegeben. Dabei bedeutet Outsourcing, das ein Unternehmen einen Dienstleister beauftragt, selbstständig und dauernd eine für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wesentliche Funktion ganz oder teilweise zu erfüllen, wie die Finma definiert. Dabei ist es auch möglich, dass eine Bank ...

