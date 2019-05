Zug (ots) - Die einzigartig günstigen und sehr schön gelegenen

Immobilien von CasaRiviera eignen sich hervorragend für

Immobilien-Anlagen mit vierfachem Return on Investment (ROI).



CasaRiviera bietet zur Zeit mehr als 1'000 äusserst preiswerte

Immobilien an, zwischen Genua und Sanremo am Mittelmeer. Neu

angebotene Immobilien werden laufend publiziert unter:

http://www.casariviera.ch/immobilien/ . Für Interessenten lohnt es

sich, die Bedürfnisse per eMail mitzuteilen und damit weitere

passende Immobilien-Optionen für erfolgreiche Kapitalanlagen am

Mittelmeer zu erhalten.



Einzigartig günstige Immobilien mit Vierfach-Rendite und

Feriengenuss:



Wer jetzt eine der erstklassigen Immobilien findet, die in

Ligurien bei CasaRiviera zu Schnäppchenpreisen erwerbbar ist, der

erzielt in den kommenden Jahren hohe Renditen.



Diese Renditen entstehen durch 4 verschiedene Quellen:



- Wertsteigerung (Immobilien von CasaRiviera sind einzigartig

günstig)

- Eigennutzung mit Feriengenuss an der Riviera

- Vermietung (Einnahmen zur Steigerung des ROI)

- Weiterverkauf von Teilen (bei grossen Grundstücken).



Für den Kauf einer Rendite-Immobilie in West-Ligurien sprechen

auch die Nähe, die gute Erreichbarkeit, das ideal warme Klima, die

300 Sonnentage und das herrlich italienische, maritime Ambiente.



Originaltext: Casa Riviera Holding AG

Kontakt:

Cora Genge

Casa Riviera Holding AG

Bahnhofstrasse 10

CH-6302 Zug

Tel: +41 41 511 03 66

Mobil: +41 76 23 23 179

http://www.casariviera.ch

info@casariviera.ch