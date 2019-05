Vier Landesbanken und die Debabank rechnen beim Dax in den nächsten Monaten mit teilweise deutlichen Verlusten. Nur ein Geldhaus ist optimistisch.

Es ist ein festes Ritual: Jedes halbe Jahr lädt der Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) von seinen Mitgliedsinstituten fünf große Landesbanken und die Dekabank ein, um ihre Aussichten für die Aktienmärkte zu präsentieren. An diesem Mittwoch war es wieder soweit - und der wolkenverhangene Himmel passte zur Stimmung an den Märkten.

Seit Anfang der Woche gehen die Investoren an den Börsen in Deckung. "Die Zollandrohungen haben die Märkte wachgerüttelt, aber es hätte auch einen anderen Auslöser geben können", sagt Joachim Schallmayer, Aktienstratege bei der Dekabank. Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump China angedroht, die Strafzölle auf Importe in die USA deutlich zu erhöhen.

Am Montag und Dienstag verlor der Dax insgesamt mehr als zweieinhalb Prozent, am Mittwoch schaffte er die Wende ins Plus und hat damit seit Jahresanfang etwa 15 Prozent zugelegt. Von seinem am vergangenen Freitag erreichten Jahreshoch von mehr als 12.400 Punkten hat er sich jedoch deutlich entfernt.

Doch das dürfte es zunächst gewesen sein. Innerhalb der nächsten drei Monate wird der Dax nach Meinung von Dekabank, Hamburg Commercial Bank, LBBW und NordLB unter die Marke von 12.000 Punkten fallen. Die Prognosen reichen dabei von 11.600 (NordLB) bis 11.200 Zählern (LBBW). Damit würde der Dax in den kommenden Monaten bis zu 7,5 Prozent verlieren und wäre im Korrekturmodus. Die BayernLB geht davon aus, dass sich der Dax noch hält, aber spätestens in sechs Monaten auf 11.800 Punkte abrutschen wird.

Markus Reinwand von der Helaba sieht das ganz anders. Als einziger der geladenen Strategen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...