Ubers Börsengang - mit Anlauf in die roten Zahlen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Ubers Wunschvorstellungen (gabb Neue ... » Businessinsider: Facebook könnte beim ... Fahrdienstleister: Ubers Börsengang - mit Anlauf in die roten Zahlen Dass der Fahrdienstvermittler noch lange Verluste machen wird, sieht sein CEO so gelassen, wie viele andere Start-ups, die an die Wall Street drängen.

Den vollständigen Artikel lesen ...