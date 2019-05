Tagesausblick für 9.5.: DAX leicht erholt. Siemens plant Abspaltung

Richard Pfadenhauer,

Nach zwei schwachen Handelstagen stabilisierte sich die Mehrzahl der Aktienindizes heute. Morgen treffen sich Vertreter aus China und den USA in Washington um weiter über ein Handelsabkommen zu verhandeln. Der Ausgang ist zunächst offen. Derweil blickten die Anleger heute verstärkt auf Unternehmensnachrichten. So schloss der DAX den Handelstag mit einem Plus von knapp 0,8 Prozent bei 12.180 Punkten. Der EuroStoxx50 verbesserte sich um rund ein halbes Prozent auf 3.420 Punkte. Der amerikanische S&P500 Index startete wenig verändert mit rund 2.900 Punkten in den Handel.

Die Anleihen präsentierten sich heute mehrheitlich fester. So sank die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen zeitweise auf Minus 0,06 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere stabilisierte sich bei 2,46 Prozent. Edelmetalle notierten heute wenig verändert und der Ölpreis kann sich von den gestrigen Verlusten etwas erholen. Der Preis für ein Barrel WTI Öl schob sich im Tagesverlauf über die Marke von USD 62.

Unternehmen im Fokus

Die Commerzbank verbuchte im ersten Quartal des Jahres zwar einen deutlichen Gewinnrückgang. Die Marktteilnehmer haben jedoch mit einem noch schwächeren Ergebnis gerechnet. Nach einem schwachen Handelsauftakt konnte sich das Papier im Tagesverlauf stark verbessern und schloss knapp ein Prozent im Plus. Borussia Dortmund erzielte einen Gewinnsprung im dritten Geschäftsquartal. Die Anleger schoben daraufhin die Aktie über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. MorphoSys profitierte im ersten Quartal von Meilensteinzahlungen. Der Aktie gelang heute der Ausbruch aus dem im April gebildeten Seitwärtstrend. Die Münchener Rück startete ebenfalls schwach ins neue Jahr. Dennoch hält der Rückversicherer an den Prognosen für das Gesamtjahr fest. Die Aktie testete im Tagesverlauf das Märztief und deutet nun einen Rebound an. Siemens plant die Energiesparte an die Börse zu bringen. Dieser Plan stieß bei den Investoren auf große Zustimmung. Die Aktie markierte gar ein neues Jahreshoch.

Morgen melden aus Deutschland Aareal Bank, BayWa, Brenntag, Continental, Deutsche Telekom, Dialog Semiconductor, Freenet, Hamburger Hafen, HeidelbergCement, Jenoptik, LEG Immobilien, Metro, ProSiebenSat.1, Rheinmetall, Sixt, SMA Solar, Talanx und Telefonica Deutschland Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus dem übrigen Europa stehen ArcelorMittal und British Telecom mit ihren Quartalszahlen im Fokus. Zudem lädt Adidas zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreise, April

USA - Handelsbilanz, März

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 4. Mai

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.300/12.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.840/12.000712.130/12.200 Punkte

Nach den Verlusten der vergangenen Tage zeigte sich der DAX heute etwas erholt. Dabei gelang der Anstieg in den Bereich von 12.200 Punkte. Die Lage bleibt dennoch labil. Mögliche Rücksetzer auf 12.000 Punkten sollten Anleger weiter auf dem Radar behalten. Gelingt der signifikante Ausbruch über 12.200 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.300/12.440 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 07.03.2019 - 08.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.05.2014 - 08.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 3,27 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 3,93 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.05.2019; 17:36 Uhr

