Dieser Artikel ist auch in vereinfachtem Chinesisch, traditionellem Chinesisch und auf Englisch verfügbar



Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Data Rights Law 1.0: The Theoretical Basis wird am 08. Mai 2019 von Global City Development Corporation Council Beijing (GDCC) (Versionen in vereinfachtem Chinesisch, traditionellem Chinesisch und Englisch) auf der 5. "China International Big Data Industry Expo 2019" im "Big Data Valley" in Guiyang veröffentlicht werden.. Dieses Buch wurde als Forschungsergebnis des Key Laboratory of Big Data Strategy, als chinesische, neuartige und hochqualitative Think-Tank-Studie zum Thema Entwicklung von Big Data verfasst. Das Buch wird als eine der weltweit ersten theoretischen Monographien über Datenrecht angepriesen und bietet eine rechtswissenschaftliche Grundlage für die Transformation von industrieller zu digitaler Zivilisation und dient als Schlüssel zur Tür hin zur künftigen digitalen Zivilisation.



Prof. Lian Yuming, Leiter des Key Laboratory of Big Data Strategy machte erstmals im März 2017 den Vorschlag für "Data Rights Law". Der Begriff wurde dann offiziell durch das The China National Committee for Terms in Sciences and Technologies anerkannt. Im Juli 2017 gründete China das erste Forschungszentrum für Datenrecht an der China University of Political Science and Law, das von Prof. Lian geleitet wird, dessen Studie besagt, dass Datenrecht die rechtliche Norm ist, um das Eigentum an Daten, Datenrechte, Dienstprogramme und Datenschutz zu regeln. Data Rights Law 1.0: TheTheoretical Basis legt die theoretischen Rahmenbedingungen für "Datenrechte - Datenrechtssysteme - Datenrecht" auf Grundlage einer "Datenpersonen"-Hypothese fest, wodurch sich ein vollkommen neues Feld der Rechtsforschung eröffnet. Das Buch ist nicht nur eine großartige Vision für künftige Rechtsforschung, sondern auch eine Pionierarbeit für Forschung im Bereich digitale Zivilisation.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/882229/Data_Rights_Law_book.jpg



Pressekontakt: Li Xinying +86-159-0125-8885 15901258885@126.com