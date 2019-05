freenet Group bestätigt Guidance 2019 auf Basis stabiler Ergebnisse im ersten Quartal 2019 DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis freenet Group bestätigt Guidance 2019 auf Basis stabiler Ergebnisse im ersten Quartal 2019 08.05.2019 / 18:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. freenet Group bestätigt Guidance 2019 auf Basis stabiler Ergebnisse im ersten Quartal 2019 - Konstanter Abo-Kundenstamm1 (8,168 Millionen Kunden) sorgt für Umsatz auf Vorjahresniveau - EBITDA ohne Berücksichtigung von IFRS 16 in Q1/2019 stabil (96,5 Millionen Euro) im Vergleich zum Vorjahresquartal (96,8 Millionen Euro) - Free Cashflow mit 45,3 Millionen Euro wegen niedrigerer Investitionen über Erwartungen - Prognose für das Gesamtjahr unverändert - Vertriebskooperation zwischen waipu.tv und Telefónica Deutschland (TEFD) startet Anfang Mai 2019 Büdelsdorf, 08. Mai 2019 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2019 bekannt gegeben. Konzern: Auftakt nach Plan in das neue Geschäftsjahr 2019 Wichtige Konzernkennzahlen im Überblick in Mio. EUR Q1/2019 Q1/2018 Ergebnisveränderung angepasst2 Umsatzerlöse 689,9 689,6 0,3 EBITDA 107,9 96,8 11,1 davon IFRS 16 11,4 --- 11,4 Free Cashflow 45,3 38,3 7,0 Abo-Kundenstamm1 (in Mio.) 8,168 7,848 0,320 Die Umsatzerlöse liegen im ersten Quartal 2019 mit 689,9 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals (Q1/2018: 689,6 Millionen Euro). Das EBITDA beträgt im Berichtszeitraum 107,9 Millionen Euro und liegt 11,1 Millionen Euro über dem Vergleichsquartal des Vorjahres (Q1/2018: 96,8 Millionen Euro). Der Anstieg steht überwiegend im Zusammenhang mit dem zum 1. Januar 2019 erstmalig anzuwendenden Rechnungslegungsstandard IFRS 16 (Effekt Q1/2019: 11,4 Millionen Euro). Das EBITDA ohne Berücksichtigung von IFRS 16 beliefe sich auf 96,5 Millionen Euro und läge damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Der Free Cashflow erhöhte sich vor allem wegen niedrigerer Investitionen bei der Media Broadcast Group um 7,0 Millionen Euro auf 45,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (Q1/2018: 38,3 Millionen Euro). Der Abo-Kundenstamm1 wächst im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q1/2018: 7,848 Millionen Kunden) um 4,1 Prozent auf 8,168 Millionen Kunden und bleibt gegenüber dem Jahresende 2018 konstant. Segment Mobilfunk: Qualität und Profitabilität im Fokus Wichtige Kennzahlen im Segment Mobilfunk in Mio. EUR Q1/20- Q1/2018 Ergebnisverän- 19 angepasst2 derung Umsatzerlöse 624,7 621,0 3,7 EBITDA 96,5 90,3 6,2 davon IFRS 16 6,2 --- 6,2 davon Segmentverrechnung -1,8 6,9 -8,7 EBITDA exkl. IFRS 16 und 92,1 83,4 8,7 Segmentverrechnungen Postpaid-Kunden (in Mio.) 6,862 6,770 0,092 Postpaid-ARPU ohne Hardware (in 18,77 18,95 -0,18 EUR) Der gesättigte deutsche Mobilfunkmarkt zeigt sich im ersten Quartal unverändert wettbewerbsintensiv und promotionsgetrieben. Zwar stieg die Zahl der strategisch wichtigen Postpaid-Kunden im Vergleich zum Vorjahresquartal um 92.000 Kunden auf 6,892 Millionen, sank jedoch verglichen zum Jahresende 2018 leicht um 34.000 Kunden. In dieser jüngsten Entwicklung spiegelt sich eine ergebnisorientierte und qualitätsbezogene Strategie wider, die im ersten Quartal aktiv verfolgt wurde und auch zukünftig im Fokus steht. Die Wirksamkeit zeigt sich auch in nahezu gleichbleibenden Postpaid-Serviceumsätzen (Q1/2019: 387,2 Millionen Euro) im Vergleich zum Vorquartal (Q4/2018: 389,5 Millionen Euro) sowie Vorjahresquartal (Q1/2018: 382,8 Millionen Euro). Der Postpaid-ARPU ohne Hardware bleibt stabil. Die stärker profitabilitätsorientierte Ausrichtung des Kundenportfolios reflektiert sich auch in der Entwicklung des EBITDA, welches um 6,2 Millionen Euro auf 96,5 Millionen Euro steigt (Q1/2018: 90,3 Millionen Euro). Wesentliche Treiber - IFRS 16 Effekte sowie Segmentverrechnung unberücksichtigt - hierfür sind insbesondere geringere Kundenakquisitionskosten durch die Fokussierung auf ertragsstärkere Postpaid-Kunden und die damit einhergehende Reduzierung der Bruttoneukundenanzahl. Ein weiterer nachhaltiger Effekt aus dem Ausbau der Kundenqualität offenbart sich in vergleichsweise geringeren Forderungsausfällen. Segment TV und Medien: waipu.tv bereits vor Start der Kooperation mit TEFD auf Kurs Wichtige Kennzahlen im Segment TV und Medien in Mio. EUR Q1/2019 Q1/2018 Ergebnis-verän- angepasst2 derung Umsatzerlöse 61,0 71,5 -10,5 EBITDA 14,3 7,8 6,6 davon IFRS 16 4,8 --- 4,8 davon Segmentverrechnung -1,7 -9,7 8,0 EBITDA exkl. IFRS 16 und 11,3 17,4 -6,1 Segmentverrechnungen waipu.tv registrierte Kunden (in 1.515,2 608,8 753,1 Tsd.) waipu.tv Abo-Kunden (in Tsd.) 286,3 133,1 153,3 freenet TV Abo-Kunden (RGU) (in 1.020,2 945,1 75,0 Tsd.) Im Segment TV und Medien ist waipu.tv im ersten Quartal 2019 weiter auf Wachstumskurs. Rund 1,5 Millionen Kunden haben sich per Ende März 2019 registriert (Q1/2018: 0,6 Millionen registrierte Kunden) und davon nutzen wiederum 286.300 Kunden eines der angebotenen Abo-Modelle. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einem Anstieg der Abo-Kunden um rund 153.300 Kunden und gegenüber dem Jahresende 2018 um rund 34.600 Abo-Kunden. waipu.tv nimmt damit Kurs auf die anvisierten 350.000 Abo-Kunden zum Jahresende. freenet TV erwartungsgemäß stabil: Per Ende März 2019 lagen die freenet TV-Abo Kunden (RGU) bei 1,020 Millionen und damit nahezu auf dem Jahresendniveau 2018 (Q4/2018: 1,014 Millionen Abo-Kunden (RGU)). Im Vergleich zum Vorjahresquartal steigt die Zahl der umsatzgenerierenden freenet TV Kunden um rund 75.000 Kunden (Q1/2018: 0,945 Millionen Abo-Kunden (RGU)). Das EBITDA im Segment TV und Medien steigt um 6,6 Millionen Euro auf 14,3 Millionen Euro (Q1/2018: 7,8 Millionen Euro) nicht zuletzt aufgrund der Effekte aus der Erstanwendung von IFRS 16 (+4,8 Millionen Euro) und geringeren Belastungen aus der Segmentverrechnung (+8,0 Millionen Euro). Gegenläufig zu diesen positiven Effekten sind im Wesentlichen planmäßig höhere Content-Kosten im Bereich freenet TV (B2C) sowie wegfallende Beiträge aus dem analogen Radiogeschäft der Media Broadcast Group (B2B). Unveränderte Guidance für das Geschäftsjahr 2019 Die freenet Group geht für das Gesamtjahr insgesamt von stabilen Umsätzen, einem EBITDA zwischen 420 und 440 Millionen Euro sowie einem Free Cashflow zwischen 240 und 260 Millionen Euro aus. Internet-Übertragung der Telefonkonferenz Die freenet AG lädt am 09. Mai 2019 um 11:00 Uhr zu einer Analystentelefonkonferenz ein. Alle Interessierten können die Konferenz per Web-Cast unter https://webcast.meetyoo.de/reg/pTTrmkYC1KGA verfolgen. Eine Aufzeichnung der Konferenz wird im Anschluss verfügbar sein. Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2019 steht im Bereich Investor Relations unter https://www.freenet-group.de/investor-relations/publikationen/index.html zur Verfügung. 1 Summe aus Postpaid-Kunden, freenet TV Abo-Kunden (RGU) und waipu.tv Abo-Kunden. 2 Die Vergleichszahlen wurden aufgrund der Neufokussierung des ab 2019 gültigen internen Steuerungssystems und der damit einhergegangenen Neudefinition verschiedener Leistungskennzahlen angepasst. Zu den Änderungen verweisen wir auf die Abschnitte "Steuerungssystem" und "Alternative Leistungskennzahlen" im Geschäftsbericht 2018. Investor Relations Kontakt: Public Relations Kontakt: freenet Aktiengesellschaft freenet Aktiengesellschaft Investor Relations Public Relations Deelbögenkamp 4c Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg 22297 Hamburg Tel.: +49 (0) 40 / 513 06 778 Tel.: +49 (0) 40 / 513 06 777 Fax: + 49 (0) 40 / 513 06 970 Fax: + 49 (0) 40 / 513 06 977 E-Mail: [1]ir@freenet.ag E-Mail: [1]pr@freenet.ag www.freenet-group.de www.freenet-group.de 1. mailto:ir@freenet.ag 1. mailto:pr@freenet.ag 08.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: freenet AG Hollerstraße 126 24782 Büdelsdorf Deutschland Telefon: +49 (0)40 51306-778 Fax: +49 (0)40 51306-970 E-Mail: ir@freenet.ag Internet: www.freenet-group.de ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0 WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 808533 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808533 08.05.2019 ISIN DE000A0Z2ZZ5 DE000A1KQXU0 AXC0320 2019-05-08/18:01