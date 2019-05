Ein Fonds wird abgewickelt, ein anderer hat Geburtstag, neue Plattformen gehen an den Start, der Prima Fonds-Gründer kehrt zurück - diese und andere Neuigkeiten im Kurzportrait.Universal Investment kündigt VerwaltungsrechtDie in Frankfurt ansässige Gesellschaft hat mitgeteilt, dass sie ihr Verwaltungsrecht an dem Publikumsfonds Mandelbrot World Equity Market Neutral (ISIN: DE000A14N8Q7) zum 31. Oktober 2019 kündigt. Ab dem genannten Zeitpunkt wird das verwaltete Kapital als Sondervermögen auf die Verwahrstelle (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG) übergehen. Die Verwahrstelle wird das Sondervermögen abwickeln und an die Anleger verteilen. Alle betroffenen Kunden werden von Universal Investment informiert.

