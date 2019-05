Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BG: Bawag am 8.5. -5,11%, Volumen 119% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 8.5. -1,62%, Volumen 89% normaler Tage , SPI: S Immo am 8.5. -1,13%, Volumen 35% normaler Tage , FACC: FACC am 8.5. 1,82%, Volumen 43% normaler Tage , DOC: DO&CO am 8.5. 2,64%, Volumen 102% normaler Tage , UQA: Uniqa am 8.5. 2,71%, Volumen 113% normaler Tage , ATX: -0,24% Aktie Symbol SK Perf. Uniqa UQA 9.460 2.71% DO&CO DOC 73.900 2.64% FACC FACC 13.990 1.82% S Immo SPI 19.280 ...

