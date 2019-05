Die Klagen von Abiturienten über zu schwere Matheaufgaben sind umstritten: Waren die Aufgaben zu schwer oder die Schüler zu schwach? Warum es besser wäre, Mathe lebensnäher zu unterrichten, auch mit Basis-Finanzwissen.

"Donau, Main, Lech." Haben Sie schon an der Mathe-Aufgabe mit so benannten Lostöpfen geknobelt, die den bayrischen Abiturienten so schwer fiel? In mehreren Bundesländern fordern Schüler nun mit Petitionen, dass die Bewertungen angepasst werden sollten, weil ihre Matheaufgaben zu schwer gewesen seien. Die Öffentlichkeit diskutiert mit. Viele reagieren empört: Die verweichlichte Jugend solle lieber pauken, als sich zu beklagen.

Fakt ist: So schlecht sind die Schüler in Mathe nicht. Im letzten großen Pisa-Vergleichstest schnitten 15- bis 16-jährige Deutsche in Mathe ordentlich ab, über dem Durchschnitt der teilnehmenden Länder. Deutschland lag zwar hinter Ländern wie Singapur, Japan, der Schweiz und den Niederlanden, aber vor Österreich, Schweden, Frankreich und Luxemburg.

Und doch deuten die Klagen ...

