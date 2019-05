"Die Photovoltaikanlage ist Teil einer ganzheitlichen Lösung, die alle Aspekte der Energieerzeugung und -verteilung abdeckt und es ermöglicht, hier künftig an Sonnentagen bis zu 100 Prozent des Strombedarfs zu decken", sagt Hans-Georg Krabbe, Vorstandsvorsitzender von ABB Deutschland. "Mit diesem Vorzeigeprojekt zeigen wir, welche Vorteile entstehen, wenn man ein System schafft, in dem alle Komponenten digital miteinander vernetzt und im Sinne von Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung steuerbar sind." Das Werk des Automatisierungsanbieters ist die weltweit erste CO2-neutrale und energieautarke Fabrik des ABB-Konzerns.

Die 3.500 m2 große, über den Parkplätzen des Firmengeländes installierte Photovoltaikanlage wird pro Jahr rund 1100 MWh an klimaneutralem Sonnenstrom - also etwa den Jahresbedarf von 3.360 Privathaushalten - liefern und damit etwa 630 t CO2 einsparen. In Kombination mit einem Blockheizkraftwerk, das mit der doppelten Energieeffizienz eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...