Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach einem weitgehend richtungslosen Verlauf am Nachmittag eine festere Tendenz durchgesetzt. Getragen wurde der Anstieg von der Hoffnung der Anleger, dass der US-chinesische Handelsstreit nicht eskaliert, sondern bald beigelegt wird. Dazu kamen positive Firmennachrichten aus dem In- und Ausland, die den Anlegern laut Händlern frischen Mut verliehen. Die Stimmung sei grundsätzlich positiv. Die Anleger verhielten sich aber dennoch vorsichtig.

Die Blicke blieben weiter fest nach Washington gerichtet, hiess es in Börsenkreisen. Dort wollen sich die beiden Grossmächte am Donnerstag und Freitag gemeinsam an den Verhandlungstisch setzen. Dies weckte bei verschiedenen Investoren die Hoffnung, dass sich die Drohungen hinsichtlich höherer Zölle von US-Präsident Trump doch noch als leer herausstellen könnten. Andere Beobachter gehen davon aus, dass die Finanzmärkte die Einpreisung höherer Zölle und damit auch negativer Auswirkungen auf die globale Wirtschaft noch nicht beendet haben. Auf der anderen Seite dürfte eine rasche Einigung an den Märkten wohl mit anziehenden Kursen quittiert werden, hiess es weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit 9621,96 Punkten um 0,47 Prozent höher. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte 0,48 Prozent auf 1'497,85 Punkte zu, während der breite Swiss Performance ...

