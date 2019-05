Mainz (ots) - Woche 21/19



So., 19.5.



20.15 Herzkino Marie fängt Feuer Bitte korrekte Schreibweise bei Rolle/Darsteller beachten: Emma Egermann Emma Becht



Bitte streichen: Brecht



Woche 22/19



Di., 28.5.



1.00 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Roads" von Sebastian Schipper



(Ergänzung bitte auch für Fr., 31.5.2019, 4.55 Uhr und Mo., 3.6.2019, 5.25 Uhr beachten.)



Woche 23/19



So., 2.6.



20.15 Herzkino Ein Sommer in Südfrankreich Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription



Woche 25/19



So., 16.6.



20.15 Herzkino Katie Fforde: Eine Liebe in New York Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246