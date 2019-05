Zürich (ots) - Auf den Schweizer Strassen sind immer mehr Autos

mit alternativen Antrieben unterwegs. Gegenüber dem Vorjahr stieg die

Zahl der Immatrikulationen 2018 um fast ein Viertel auf 21591

Fahrzeuge. Und der Trend wird im laufenden Jahr noch deutlich

beschleunigt. Alleine in den ersten drei Monaten 2019 erfolgten 3681

Neuzulassungen. Dies entspricht einem Plus von 88 Prozent gegenüber

dem Vergleichszeitraum 2018. Dies zeigt eine «Handelszeitung»-Analyse

des Automarkts.



Ein wichtiger Treiber des Booms ist das neue Model 3 von Tesla,

auf welches hiesige Käufer schon länger gewartet haben. Die Wahl von

alternativen Antrieben wird aber auch durch die anhaltenden

Diskussionen um drohende Fahrverbote für Personenwagen mit

Dieselmotor begünstigt. Dieselfahrzeuge haben dadurch stark an

Attraktivität eingebüsst. 2018 mussten sie entsprechend einen

Einbruch um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr hinnehmen.



Favorit bei den rein elektrisch angetriebenen Personenwagen war

2018 der BMW i3 mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent. Der

Renault Zoe folgte an zweiter Stelle. Gesunken in der Gunst der

Käuferinnen und Käufer sind die beiden Tesla-Modelle S und X; von

ihnen wurden lediglich noch 1462 Einheiten verkauft, ein Minus zum

Vorjahr von 35 Prozent. Der Grund: Die E-Auto-affine Kundschaft

wartete auf den Tesla 3.



