Neon-Signs, Roller-Skate Girls und exzentrische Vintage-Limousinen. Die TEZENIS Show war ein Gang durch die Vergangenheit, ein Rückblick auf den Wirtschaftsboom der 50er. Unter dem Motto "Drive In" lud das italienische Label TEZENIS am gestrigen Dienstag internationale Gäste und Pressevertreter zu einer eindrucksvollen Fashion Show ein. Im Headquarter in Verona wurde in atemberaubender Atmosphäre die trendige Beachwear Kollektion der aktuellen Sommer-Saison präsentiert. Das Setting: eine Ikone der amerikanischen Kultur - das Drive-In Restaurant. Eröffnet wurde die Show von niemand Geringerem als Topmodel Stefanie Giesinger.



Die gestrige Fashion Show von Modelabel TEZENIS stand unter dem Motto "Drive-in". Das Setting brachte die Zuschauer zurück ins Los Angeles der 50er Jahre, zu einem der amerikanischen Kult-Symbole: einem Drive-In Restaurant. Für die richtige Stimmung und das einzigartige L.A.-Gefühl sorgten Bedienungen auf Rollschuhen und viele aufwendige Aufbauten wie Diner-Tresen, Palmen, Neon-Schilder und coole Vintage-Autos, die für eine einzigartige Atmosphäre sorgten. Um die Impressionen des Abends auch in den Sozialen Medien verlängern zu können, fanden die Gäste vor Ort zahlreiche Instagram-taugliche Spots - darunter ein authentisches American Diner, in dem Kellner Burger, Popcorn und Zuckerwatte verteilten.



Das beliebte deutsche Topmodel Stefanie Giesinger eröffnete die aufwendige TEZENIS Beachwear Show und zog das Publikum sofort in ihren Bann. Die Wahl-Berlinerin, die nach ihrem Sieg in einer großen TV-Castingshow 2014 einen kometenhaften Aufstieg hinlegte und mittlerweile auch auf der Social Media-Plattform Instagram über 3,6 Millionen Follower verzeichnen kann, war sichtlich stolz, für das italienische Label zu laufen: "Es ist eine mega Ehre, so eine große Fashion Show wie die von TEZENIS hier in Verona zu eröffnen. Allein das Setting, die sexy Swimwear und die tollen Models, die mitlaufen - das ist wirklich etwas Besonderes!"



Neben Giesinger konnte TEZENIS für die Fashion Show unter anderem auch die international gefragten Models Josie Canseco aus den USA, die brasilianische Bruna Lirio, Sharam-Sharam Diniz aus Portugal, die Ungarin Viky Varga sowie die Israelin Eden Fines verpflichten, die die aktuellsten Bademode-Trends spektakulär und sympathisch präsentierten.



Für das perfekte Aussehen der Models sorgte Global Senior Artist Michele Magnani der Kosmetikfirma MAC mit seinem Team, sowie Global Creative Director Giovanni Iovino mit seinen Mitarbeitern von COTRIL Hair-Styling.



Bekannte deutsche Influencer, darunter Betty Taube, Angelina Lilienne, Sarah Simmack sowie die Schwestern Janine und Julia Jahnke ließen es sich nicht nehmen, als Gast vor Ort zu sein. Neben Glasperlenspiel-Frontfrau Carolin Niemczyk ließen sich auch die ehemaligen GNTM-Teilnehmerinnen Julia Wulf, Taynara Joy Silva Wolf, Pia Riegel und Anna Wilken das modische Spektakel nicht entgehen.



Hauptakteur auf dem Catwalk war jedoch die aktuelle Beachwear-Kollektion von TEZENIS:



SPRING/SUMMER 2019 bei TEZENIS



Frisch, lebendig und energetisch wie nie zuvor: Für die aktuelle Spring-/Summer-Kollektion bleibt TEZENIS seiner DNA treu und übersetzt die wichtigsten Fashion-Trends in eine Vielzahl von einzigartigen Outfits von hervorragender Qualität. Farben, Color-Blockings und unterschiedlichste Prints sorgen für einen energiegeladenen Look und passen perfekt in die Sommer-Saison. Bunte Frucht- und Blumen-Motive bringen viel mediterranes Feeling auf Badeanzüge, Triangel-Bikinis und coole Bandeaus, während Animal-Prints für einen wilden, trendigen Style sorgen. Streifen aller Art bringen einen Hauch Vintage-Feeling an den Strand.



Auch die 80er Jahre spielen in der diesjährigen Sommer-Kollektion eine große Rolle und werden von TEZENIS modern und mit einem coolen Twist interpretiert: Netz-Stoffe und Lochmuster feiern in dieser Saison ihr Comeback und sind besonders bei Crop-Tops lässig und sexy zugleich.



Go green! Umweltbewusste Kunden werden ab sofort bei TEZENIS fündig. Das Label bringt von nun an Kollektionen aus Naturfasern wie Viskose und Baumwolle heraus. Auch Leinen wird vermehrt eingesetzt: Mit seinem coolen und doch zeitlosen Charme bringt die Faser Leichtigkeit und Holiday-Feeling in die Outfits.



