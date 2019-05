Wohlklingende diplomatische Rhetorik garantiert der EU noch lange keinen Platz auf der Weltbühne. Europa muss seine Interessen offensiver in der Welt vertreten - und militärisch unterlegen.

Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat der deutschen Sprache ein Wort geschenkt, das es noch nicht in den Duden geschafft hat. Von der "Weltpolitikfähigkeit" sprach der Luxemburger zum ersten Mal bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2018. Seither flechtet er seine Schöpfung immer wieder in seine Reden ein. Als er vergangenen Dienstag die Bilanz seiner Amtszeit vorstellte, brachte er das schwer übersetzbare Wort sogar in einem englischen Satz unter: "It is time we turned to Weltpolitikfähigkeit."

Europas Staats- und Regierungschefs glauben ziemlich genau zu wissen, was unter dem Ungetüm mit den sieben Silben zu verstehen ist. "Wir bestätigen unsere Auffassung, dass wir gemeinsam stärker sind in einer Welt, die immer mehr aus dem Gleichgewicht gerät", werden sie am Donnerstag in die Abschlusserklärung des informellen EU-Gipfels im rumänischen Sibiu schreiben.

Wir. Gemeinsam. Stärker. Wenn es darum geht, gute Vorsätze zu formulieren, ist die EU Weltmarktführer. Realpolitisch hingegen bekommen die Mitgliedstaaten gerade eindrucksvoll vorgeführt, wie klein sie im globalen Maßstab geworden sind. Nicht nur weil andernorts die Bevölkerung stärker wächst, sodass Europas Anteil an der Menschheit in 20 Jahren auf fünf Prozent schrumpfen wird. Sondern vor allem, weil sich die für Europa so bequeme Weltordnung der Nachkriegszeit aufgelöst hat. Der alte Alliierte USA ist kein verlässlicher Freund mehr. China tritt immer selbstbewusster auf. Die EU droht zwischen den Weltmachtblöcken zerrieben zu werden, politisch, ökonomisch, militärisch.

In dieser neuen geopolitischen Ära, die Kooperation durch Konfrontation ersetzt, finden sich die Europäer nicht zurecht. Sie agieren nicht, sie reagieren. Erstes Beispiel: Iran. Die Ölmacht im Mittleren Osten gibt der EU offen die Schuld, sich gegen die USA nicht durchsetzen zu können. Irans Präsident setzt Brüssel sogar ein Ultimatum. Würde das Atomabkommen nicht binnen 60 Tagen gerettet, folgten Flüchtlingsströme aus Afghanistan, so die Drohung."Es ist überhaupt nur den Europäern zu verdanken, ...

