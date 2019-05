Kymeta bietet dem einzigen Satellitenbetreiber in der Türkei mobile Konnektivitätslösungen an

Kymeta - das Kommunikationsunternehmen, das die Konnektivitätsstruktur für alles und überall aufbaut kündigte auf der Satellite 2019 eine neue Partnerschaft mit Türksat an, einem der weltweit führenden Unternehmen, das Satellitenkommunikation in einem weiten Gebiet von Europa bis zum Nahen Osten und Afrika anbietet. Die Partnerschaft ermöglicht Türksat-Kunden Konnektivitätslösungen für Sprach-, Daten-, Internet-, Fernseh- und Rundfunkproduktionen.

Mit den Lösungen von Kymeta wird eine zuverlässige Kommunikation bei hohen Geschwindigkeiten und auf rauer See oder im Gelände gewährleistet. Türksat bietet flexible Lösungen für Kunden in Regionen, in denen keine terrestrische Infrastruktur zur Verfügung steht. Die Lösungen von Kymeta helfen Türksat, die Konnektivität dort einzusetzen, wo sie noch nie zuvor vorhanden war.

"Die Partnerschaft mit Türksat ermöglicht es Kymeta, mit unseren End-to-End-Lösungen auf dem Land- und Seeweg über ihre Satellitenkommunikation eine Abdeckung zu gewährleisten", so Neville Meijers, Chief Commercial Officer von Kymeta. "Wir sind gespannt auf die Möglichkeiten, die diese Partnerschaft eröffnet."

"Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, unsere Mission, verschiedene Sprachen und Kulturen durch Satellitenkommunikation zusammenzubringen, weiterzuverfolgen", so Hasan Hüseyin Ertok, Vizepräsident von Türksat. "Die bewährte Antennentechnologie von Kymeta wird es uns ermöglichen, bisher unerschlossene Märkte und Anwendungen in der Satellitenkommunikation zu erschließen. Als einziger Satellitenbetreiber in der Türkei ist dies entscheidend für die Verbesserung der Serviceangebote sowohl in unserem Land und auch darüber hinaus."

Über Kymeta

Kymeta erschließt das Satellitenkonnektivitätspotenzial in Kombination mit Mobilfunknetzen, um die überwältigende Nachfrage nach globaler allgegenwärtiger mobiler Konnektivität zu befriedigen. Die Flachbildschirm-Satellitenantenne des Unternehmens, die erste ihrer Art, und die Konnektivitätsdienste von Kymeta KALO bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Verbindungsfähigkeit in Satelliten- und Hybrid-Satellitenzellen-Netzen. Das Kymeta-Terminal, das durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen unterstützt wird, erfüllt die Anforderungen an leichte, schlanke und hochdurchlässige Kommunikationssysteme, die keine mechanischen Komponenten benötigen, um auf einen Satelliten zuzugreifen. Kymeta macht Verbindung einfach für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

Weitere Informationen erhalten Sie unter kymetacorp.com.

Über Türksat

Türksat, einer der führenden Betreiber im Bereich Satellitenkommunikation, bietet flexible Lösungen, indem er seinen Kunden Kabel- und Drahtlosübertragungen, Hochgeschwindigkeits-Internet und Direktfernsehen anbietet. Türksat hat es sich zur Mission gemacht, die Informationstechnologie in Dienstleistungen zu verwandeln, die im Alltag anwendbar sind. Das Unternehmen baut Kommunikationsnetze und verbessert innovative Projekte, um über Türksat-Satelliten eine nahtlose Verbindung außerhalb des terrestrischen Netzes zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.turksat.com.tr.

