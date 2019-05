In der 130. ordentlichen Hauptversammlung der Semperit AG Holding wurden Peter Edelmann, Birgit Noggler und Patrick Prügger neu in den Aufsichtsrat gewählt. In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates, die im Anschluss an die Hauptversammlung stattfand, wurde Dipl.-Betriebswirt Peter Edelmann zum Nachfolger von Christoph Kollatz als Vorsitzender des Aufsichtsrates gewählt. Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates bleibt Stefan Fida. Mag. Birgit Noggler übernimmt den Vorsitz im Prüfungsausschuss der Semperit AG Holding.

