Freiburg (ots) - Nach vier Jahren Stillstand bringt die Regierung endlich eine Reform auf den Weg. Das ist entschieden zu lange in einer Zeit, da Wohnungspreise und Mieten in rasantem Tempo steigen. Immerhin werden jetzt nicht nur die Zuschüsse erhöht, sondern auch einige Konstruktionsfehler repariert. http://mehr.bz/khs107s



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de