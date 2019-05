Der US-Präsident hat den Kongress offiziell darüber informiert, dass er Brasilien als wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten einstufen will. Das Vorhaben hatte er im März angekündigt.

US-Präsident Donald Trump will Brasilien offiziell als wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten einstufen. Trump begründete das in einer Mitteilung an den Kongress am Mittwoch mit der stärkeren Zusammenarbeit beider Länder im Verteidigungsbereich, die im nationalen Interesse der ...

