Es ist noch Zeit, sich für die Teilnahme an der kommenden Konferenz des Weltverbandes der Groß- und Einzelhandelsmärkte (World Union of Wholesale Markets, WUWM) anzumelden, die vom 15. bis 17. Mai, in Belgrad, Serbien, mit dem Thema "Unterbrechungen und Herausforderungen in der Lieferkette von Frischlebensmitteln" stattfinden wird. Die WUWM will den internationalen...

Den vollständigen Artikel lesen ...