AUGSBURG (dpa-AFX) - Bayerns Bauminister Hans Reichhart fordert, dass Menschen bei ihrem ersten privaten Immobilienkauf keine Grunderwerbsteuer mehr zahlen müssen. "Es ist hanebüchen, dass eine Familie, die sich erstmals ihre eigenen vier Wände leisten will, hohe Summen für die Grunderwerbssteuer zahlen muss", sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag). "Das muss steuerfrei gestellt werden." Der Bund müsse Anreize zur Eigentumsbildung von Familien schaffen. Die Grunderwerbsteuer beträgt in Bayern 3,5 Prozent und ist in der Regel beim Kauf von Grundstücken fällig./vge/DP/zb

