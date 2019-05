Der ehemalige brasilianische Präsident Michel Temer muss erneut hinter Gitter. Ein Bundesgericht hob am Mittwoch eine einstweilige Verfügung auf, über die Temer nach seiner Verhaftung wegen Korruptionsvorwürfen im März vorerst auf freien Fuß gesetzt worden war. Er werde sich am Donnerstag freiwillig der Justiz stellen, kündigte Temer an. "Erstens ist die Entscheidung eines Gerichts zunächst einmal zu respektieren", sagte er am Mittwochabend (Ortszeit) vor seinem Haus in Sao Paulo. "Zweitens halte ist sie vom rechtlichen Standpunkt natürlich für falsch." Er werde juristisch gegen die Entscheidung vorgehen.

Temer war im März gemeinsam mit weiteren Verdächtigen wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in den Korruptionsskandal "Lava Jato" (Autowäscherei) verhaftet worden. Unter anderem soll er bei der Vergabe eines Energieprojekts die Zahlung von Schmiergeldern eingefädelt haben. Im Zuge der "Lava-Jato"-Ermittlungen um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras wird in Brasilien gegen Dutzende Politiker, Funktionäre und Unternehmer ermittelt. Der frühere Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wurde wegen Bestechlichkeit bereits zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt./dde/DP/zb

