Mit einem Tages-Gewinn von 6,50 Euro bzw. rund 4,9% auf 140,00 Euro ging die Wirecard-Aktie am Mittwoch aus dem Xetra-Handel. Der Mittwoch stand bei der Wirecard-Aktie natürlich im Zeichen der neuen Zahlen, denn das Unternehmen veröffentlichte die Geschäftszahlen zum 1. Quartal 2019. Hier die Eckdaten: Wie es sich für ein Wachstumsunternehmen wie Wirecard gehört, gab es mal wieder ordentliche Zuwächse. So stieg der Umsatz im 1. Quartal 2019 auf 566,7 Mio. Euro, was erheblich über dem Vorjahreswert ...

