Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.LHA: Lufthansa am 8.5. -4,44%, Volumen 150% normaler Tage , LIN: LINDE am 8.5. -2,35%, Volumen 0% normaler Tage , IFX: Infineon am 8.5. -1,67%, Volumen 138% normaler Tage , ADS: adidas am 8.5. 2,62%, Volumen 152% normaler Tage , SIE: Siemens am 8.5. 4,57%, Volumen 197% normaler Tage , WDI: Wirecard am 8.5. 4,87%, Volumen 189% normaler Tage , DAX: +0,72% Aktie Symbol SK Perf. Wirecard WDI 140.000 4.87% Siemens SIE 107.160 4.57% adidas ADS 256.550 2.62% Infineon IFX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...