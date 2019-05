Hapag-Lloyd muss sich auf Umweltauflagen einstellen. Reederei-Chef Rolf Habben Jansen über Abgasreinigung, alternative Treibstoffe und was Klimaschutz für die Container-Schifffahrt und ihre Kunden bedeutet.

WirtschaftsWoche: Herr Habben Jansen, Greta hat erst vor einigen Tagen zusammen mit Schülern hier in Hamburg protestiert. Haben Sie sich das angeschaut?Rolf Habben Jansen: Nein. Aber ich habe die Demonstranten gehört - die Demo fand ja nicht weit von unseren Büros statt.

Was halten Sie davon, dass Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen?Ich finde das grundsätzlich nicht verkehrt. Das zeigt, dass sie dafür begeistert sind. Wenn sie sich wirklich für den Klimaschutz einsetzen - und nicht nur dafür, einen Tag nicht zur Schule gehen zu müssen - dann finde ich es gut.

Auch die Schifffahrt verschmutzt die Luft. Fühlen Sie sich von den Protesten vor Ihrem Fenster persönlich angesprochen?Nein. Wir tun ja was. Es ist gut, dass es ab dem nächsten Jahr neue weltweite Regeln gibt und die Schifffahrt nicht mehr so viel Schwefel in die Luft blasen wird. Alle Schifffahrtsgesellschaften werden da viel Geld investieren, um sicherzustellen, dass die Welt ein bisschen besser wird.

Hat Ihre Branche ihr Gewissen zu spät entdeckt?Nein, ich finde nicht, dass wir auf das Thema zu spät reagiert haben. Wir haben in den vergangenen Jahren Stickoxide erheblich reduziert, uns mit der Müllvermeidung und dem Ballastwasser beschäftigt. Ebenso gibt es ja auch schon seit vielen Jahren klare Einschränkungen für die europäischen und nordamerikanischen Küsten, wo wir schwefelarme Treibstoffe nutzen. Man muss sich aber immer bewusst sein, dass solche Maßnahmen auch erhebliche Kosten mit sich bringen.Weil Sie Ihre Schiffe umrüsten müssen?Nicht nur das, vor allem aber, weil neue Treibstoffe zumeist deutlich teurer sind. Ab 1. Januar 2020 gibt es nur drei Möglichkeiten, auf die neuen Vorschriften zu reagieren. Entweder nutzen wir den neuen Treibstoff - das ist die einfachste und logischste Lösung. Das wird auch die Lösung für mehr als 90 Prozent unserer Schiffe sein. Andere Möglichkeiten ...

