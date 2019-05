Nel und das Thema Wasserstoff: Der ganz normale Börsenwahnsinn

Derzeit gehört die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA ("Nel") (WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235) zu den heißesten Titeln am deutschen Aktienmarkt. Am Mittwoch legte das Unternehmen seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2019 vor. Anleger zeigten sich geradezu begeistert.

Die Aktie schoss im Frankfurter Handel zeitweise um rund 16 Prozent in die Höhe. Allerdings stellt sich die Frage, was die ganze Aufregung rund um ein Unternehmen soll, das im abgelaufenen Geschäftsjahr keine 50 Mio. Euro erlöst hat, dessen Aktie weniger als 90 Euro-Cent kostet, an der Börse jedoch fast 1 Mrd. Euro wert ist.

Nel profitiert von dem allgemeinen Trend hin zu sauberen Energien. Die Norweger bieten eine ganze Reihe von Produkten rund um das Thema Wasserstoff an. Dazu gehören zum Beispiel Wasserstoff-Tankstellen. In den vergangenen Tagen freuten sich Anleger über Bestellungen aus Südkorea und Kanada. Die nun vorgelegten Quartalsergebnisse kamen noch besser an.

Den vollständigen Artikel lesen ...